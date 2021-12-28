МЗС закликало владу Грузії не допускати дій, «які несуть загрозу життю і здоров’ю» Саакашвілі

Міністерство закордонних справ України закликало владу Грузії ставитися з повагою до грузинського експрезидента, громадянина України Міхеїла Саакашвілі і не допускати дій, «які несуть загрозу його життю і здоров’ю».

«Вчорашні намагання перевезти Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу вчинені в неналежний спосіб. Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС 28 грудня.

У міністерстві додали, що українські дипломати в Грузії продовжують тримати ситуацію на особливому контролі, підтримують постійний діалог із владою Грузії й адвокатами Міхеїла Саакашвілі.

«Консул Посольства України в Грузії завтра буде допущений до Міхеїла Саакашвілі. Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати пана Саакашвілі з метою його обстеження. Продовжуємо працювати над його поверненням до України з гуманітарних міркувань для лікування і реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною», – наголосили в МЗС.

Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. Його заарештували 1 жовтня цього року невдовзі після повернення до Грузії з України.

Перебуваючи у в’язниці, він оголосив 50-денне голодування на знак протесту проти звинувачень на його адресу, які він називає політично мотивованими.

18 грудня незалежна група з семи лікарів оглянула Саакашвілі у Горійському військовому госпіталі й оприлюднила заяву, в якій вказала, що здоров’я експрезидента серйозно постраждало в результаті «катування» і жорстокого поводження під час утримання під вартою.

Комісія, організована НУО «Центр емпатії», заявила, що у колишнього президента розвинулися кілька неврологічних станів «внаслідок катувань, жорстокого поводження, неадекватної медичної допомоги і тривалого голодування».

Раніше цього місяця Державна інспекція Грузії оголосила, що розпочала розслідування щодо звинувачень у жорстокому поводженні з Саакашвілі.