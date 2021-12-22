У Грузії прихильники Саакашвілі оголосили «масове голодування»

У Тбілісі кілька тисяч прихильників ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі вийшли на вулиці після висновків незалежної медичної комісії про те, що його «катували» під час ув’язнення.

Протестувальники 21 грудня розмахували прапорами і тримали банери із закликом до негайного звільнення Саакашвілі. Вони пройшли ходою через Тбілісі й зібралися перед будівлею парламенту.

Звертаючись до протестувальників, Ніка Мелія, голова «Єдиного національного руху» Саакашвілі, оголосив про «масове голодування, яке не припиниться доти, поки Міхеїл Саакашвілі не буде звільнений».

Наразі невідомо, скільки людей візьме участь у голодуванні, яке має проходити біля штаб-квартири «Єдиного національного руху» у Тбілісі.

Вчорашня акція була присвячена 54-річчю Саакашвілі. Повідомлень про арешти чи насильство не надходило.

Незадовго до протесту Саакашвілі, який перебуває під вартою від початку жовтня, опублікував у фейсбуці повідомлення із закликом до національної єдності і мирних демонстрацій.

«Особисто для мене вибір очевидний – або смерть, або свобода, тому що Грузія помре без свободи, і тоді моє життя втратить сенс, – написав він. – У нашій різноманітності та нашій любові до свободи – наша сила і секрет виживання».

Експрезидент додав, що колись Грузія «обере уряд, який буде служити всім грузинам, а не одній людині», маючи на увазі засновника владної партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі. Вважають, що Іванішвілі ухвалює важливі рішення в Грузії, попри те, що не обіймає жодної посади.

Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. Його заарештували 1 жовтня цього року невдовзі після повернення до Грузії з України.

Перебуваючи у в’язниці, він оголосив 50-денне голодування на знак протесту проти звинувачень на його адресу, які він називає політично мотивованими.

18 грудня незалежна група з семи лікарів оглянула Саакашвілі у Горійському військовому госпіталі й оприлюднила заяву, в якій вказала, що здоров’я експрезидента серйозно постраждало в результаті «катування» і жорстокого поводження під час утримання під вартою.

Комісія, організована НУО «Центр емпатії», заявила, що у колишнього президента розвинулися кілька неврологічних станів «внаслідок катувань, жорстокого поводження, неадекватної медичної допомоги і тривалого голодування».

Раніше цього місяця Державна інспекція Грузії оголосила, що розпочала розслідування щодо звинувачень у жорстокому поводженні з Саакашвілі.