Міхеїла Саакашвілі вперше після затримання доставили до суду в Тбілісі

Співробітники пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії доставили українського посадовця, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі до Тбіліського міського суду на засідання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року, повідомляють у понеділок грузинські ЗМІ.

Територію біля суду оточила поліція. Декілька мітингувальників залізли на огорожу поблизу будівлі з прапорами Грузії та України. За повідомленнями, виникла невелика сутичка мітингувальників з правоохоронцями, останні застосували перцевий спрей. Декільком демонстрантам знадобилася медична допомога.

Після інциденту опозиціонери перекрили автомобільний рух біля міського суду.

Судовий процес триває.

Раніше Мін’юст Грузії неодноразово відмовляв Саакашвілі у присутності в залі суду через заходи безпеки та ризики погіршення стану здоров’я. Йому пропонували брати участь у процесі дистанційно чи проводити судові засідання у в’язниці, проте політик відмоився.

Саакашвілі проходить обвинуваченим у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та погром в офісі телекомпанії «Імеді».