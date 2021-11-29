«Справа Саакашвілі»: у Тбілісі – черговий суд, лікарі кажуть про симптоми ПТСР у політика

Тбіліський міський суд проведе у понеділок чергове засідання в одній зі справ проти експрезидента Грузії, українського посадовця Міхеїла Саакашвілі. Як повідомила керівник Центру «Емпатія» Маріам Джишкаріані, у Саакашвілі виявлено сиптоми посттравматичного розладу, але психічний стан не такий, щоби не дозволити йому бути присутнім на засіданні.

«Попередні результати, якими я можу з вами поділитися, підтверджують посттравматичний розлад, пов’язаний із тортурами у в’язниці та системі. Існує також неврологічна симптоматика. Йдеться про енцефалопатію, яка виникла внаслідок голодування. Пацієнту потрібне стаціонарне багатопрофільне лікування-реабілітація. Він сам ухвалить рішення про присутність на судовому процесі, він не має такого психічного розладу, аби він не зміг з’явитися до суду», – цитують Маріам Джишкаріані ЗМІ у Грузії після відвідин військового шпиталю, де Саакашвілі проходить курс реабілітації після голодування

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе також заявив, що політик зможе бути присутнім на судовому процесі.

Процес у справі про розгін демонстрації 7 листопада 2007 року, фігурантом якого є Саакашвілі, триває у Тбіліському міському суді. Попереднє засідання відбулося 11 жовтня без Саакашвілі. Тоді його не доставили до суду через, як пояснили у пенітенціарній системі, – заходи безпеки і стан здоров’я політика, який тоді голодував. Саакашвілі, однак, наполягає на тому, щоб його доставили до суду.

Затриманого на початку жовтня експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі етапували з тюремної лікарні в тбіліському районі Глдані до Ґорійського військового госпіталю 20 листопада.