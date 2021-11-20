Міхеїла Саакашвілі етапували до Ґорійського військового госпіталю, він припинив голодування

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі етапували з тюремної лікарні, що розташована в тбіліському районі Глдані, до Ґорійського військового госпіталю, повідомляє «Ехо Кавказа», російськомовний проєкт Грузинської служби Радіо Свобода.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, у Ґорі посилили заходи безпеки, у місті мобілізували співробітників правоохоронних органів.

У госпіталі вже перебувають мати Саакашвілі Гіулі Аласанія, його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, адвокати Ніка Гварамія та Дмитро Садзаглішвілі.

Крім того, особистий лікар політика Ніколоза Кіпшидзе повідомив, що Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів.

«Міхеїла Саакашвілі перевели до палати інтенсивної терапії. Відразу було проведено кілька тестів, його стан тяжкий», – сказав Кіпшидзе.

Відмову від голодування Саакашвілі пояснив небажанням ризикувати життями людей, які на його підтримку вдалися до такої ж форми протесту.

Раніше адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявляв, що експрезидент готовий припинити голодування після перевезення його до лікарні.

Саакашвілі оголосив голодування одразу після арешту 1 жовтня.

Продовжити лікування у Ґорійському військовому госпіталі експрезиденту Грузії запропонував міністр юстиції Раті Брегадзе. Він також додав, що після завершення курсу лікування Саакашвілі продовжуватиме відбувати термін у руставській в'язниці.

Брегадзе також стверджує, що всі права Саакашвілі були захищені з моменту затримання, а сам політик не виконав рішення Європейського суду з прав людини, який закликав його припинити голодування.

Перед тим фейсбук-сторінка Саакашвілі оприлюднила заяву грузинської уповноваженої з прав людини Ніно Ломджарії. Згідно з нею, в політика розвинувся неврологічний розлад, відомий як енцефалопатія Верніке. Ломджарія радила негайно перевести Саакашвілі до високотехнологічної багатопрофільної лікарні.

Раніше Саакашвілі говорив, що припинить голодування, якщо влада погодиться перевести його до цивільної лікарні. При цьому адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявляв, що у разі переведення політика до Ґорійського госпіталю «можливо, буде сплановано його викрадення так званим осетинським спецназом». Сам політик називав лікарню небезпечною через близькість до окупованих територій.

Лідери «Єдиного національного руху» обіцяли не проводити мітинги біля клініки, в яку переведуть Саакашвілі.

Після переведення Міхеїла Саакашвілі до Ґорійського військового шпиталю, грузинські опозиціонери слідом за експрезидентом вирішили припинити голодування. Втім, вони обіцяють продовжувати боротьбу за визволення Саакашвілі, але вже іншими методами.