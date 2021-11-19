Влада Грузії пропонує Саакашвілі продовжити лікування в Ґорійській лікарні

Влада Грузії пропонує колишньому президенту Міхеїлу Саакашвілі продовжити лікування в Ґорійському військовому госпіталі. Про це повідомив міністр юстиції Раті Брегадзе, передає грузинська служба Радіо Свобода.

За словами міністра, у разі переведення з Тбілісі до Ґорі Саакашвілі має припинити голодування, а опозиція має відмовитися від деструктивних дій – зокрема від акцій протесту біля клініки.

«Щойно буде отримано його згоду, будуть заплановані всі заходи, щоб безпечно перевести ув’язненого до Ґорійського госпіталю», – сказав Брегадзе.

Глава Мін’юсту також додав, що після завершення курсу лікування Саакашвілі продовжуватиме відбувати термін у руставській в’язниці. Брегадзе також стверджує, що всі права Саакашвілі були захищені з моменту затримання, а сам політик не виконав рішення Європейського суду з прав людини, який закликав його припинити голодування.

Раніше сьогодні фейсбук-сторінка Саакашвілі оприлюднила заяву грузинської уповноваженої з прав людини Ніно Ломджарії. Згідно з нею, в політика розвинувся неврологічний розлад, відомий як енцефалопатія Верніке. Ломджарія радить негайно перевести Саакашвілі до високотехнологічної багатопрофільної лікарні.

Раніше Саакашвілі говорив, що припинить голодування, якщо влада погодиться перевести його до цивільної лікарні. При цьому адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявляв, що у разі переведення політика до Ґорійського госпіталю «можливо, буде сплановано його викрадення так званим осетинським спецназом». Сам політик називав лікарню небезпечною через близькість до окупованих територій.

Лідери «Єдиного національного руху» обіцяли не проводити мітинги біля клініки, яку переведуть Саакашвілі.

У Грузії Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання від розпочав голодування.

Європейський суд із прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування, наголосивши при цьому, що влада Грузії має забезпечити відповідне медичне лікування ув’язненого, зокрема, в процесі реабілітації. Саакашвілі врахував заклик ЄСПЛ і пообіцяв припинити голодування одразу після переведення до приватної клініки, яку буде підібрано консиліумом лікарів.