Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування. Про це йдеться в повідомлення на його фейсбук-сторінці 11 листопада.

Саакашвілі пояснив це рішення тим, що, на його думку, його голодування може бути використано для провокацій та подальшого вторгнення Росії до Грузії.

«Моє голодування вже стає зброєю боротьби між росіянами та чинною владою, але не проти мене, а проти моєї держави. У зв’язку з викладеним вище я вирішив звернутися до Страсбурзького суду з прав людини, а також до наших західних партнерів і припинити голодування», – йдеться в зверненні політика.

Він додає, що реабілітація після голодування вимагає медичної допомоги, якої немає в Глданській лікарні. Саакашвілі також вважає небезпечною Горійську лікарню, адже вона розташована в кількох кілометрах від місця розташування російських військ.

«Прошу консиліум лікарів вирішити, які багатофункціональні та високотехнологічні клініки та на яких умовах лікування мені будуть надані у процесі постголодної реабілітації», – заявив він.

Саакашвілі також закликав грузинську опозиціонерку Єлену Хоштарія також припинити голодування.

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 11 листопада заявила, що оприлюднене владою Грузії відео із колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі свідчить про катування та жорстоке поводження із ним.

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання. Також стало публічним відео, датоване 8 листопада, коли Саакашвілі перевозили до лікарні.