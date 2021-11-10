У Тбілісі затримали близько пів сотні активістів опозиції

У столиці Грузії Тбілісі в середу біля будівель Служби державної безпеки та Міністерства охорони здоров’я затримали близько пів сотні учасників акцій, що вимагали перевести експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі до цивільної клініки.

У поліції заявили, що активісти намагалися блокувати адміністративні будинки, через що 46 осіб були затримані в адміністративному порядку за непокору вимогам поліції, образу співробітника поліції та дрібне хуліганство.

Затримання біля будівлі СДБ супроводжувалися сутичками. «Чому ви не затримуєте російських агентів?», «Поясніть причини арешту», «Ми не зупинимося», «Раби» – вигукували протестувальники.

Раніше голова «Єдиного національного руху» Ніка Мелія анонсував акції протесту біля кількох державних установ у Тбілісі в день, коли Тбіліський міський суд оголосив засідання у справі Міхеїла Саакашвілі, що нині госпіталізований до лікарні пенітенціарної установи №18 у Тбілісі.