У МЗС провели зустріч із послом Грузії, говорили про Саакашвілі

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький 9 листопада зустрівся з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі. Як повідомила пресслужба МЗС, «особливу увагу» на зустрічі приділили ситуації з громадянином України Міхеїлом Саакашвілі, затриманим у Грузії.

«Посол Грузії, зокрема, детально поінформував про обставини його переведення до пенітенціарного медичного закладу в Глдані. Микола Точицький підкреслив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для Української держави. Заступник міністра привернув увагу до вчорашньої ноти МЗС України, переданої до МЗС Грузії, та висловив сподівання на її позитивний розгляд грузинською стороною», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі відмовився від зустрічі з нею, заявивши про «політичний контекст заяви МЗС України щодо Міхеїла Саакашвілі і необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії». Про це Денісова написала 9 листопада у фейсбуці.

Про те, що Міхеїла Саакашвілі перевели з в’язниці у місті Руставі до лікарні пенітенціарної установи №18 у Тбілісі, 8 листопада повідомила спеціальна пенітенціарна служба Грузії.

Таке рішення, як йдеться в повідомленні, ухвалили, щоб уникнути погіршення стану здоров’я та у зв’язку з небезпекою, що зросла. «Ми надаватимемо громадськості додаткову інформацію поетапно», – йдеться у повідомленні.

До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня.

Він закликав громадян піти на вибори, а наступного дня зібратися на акцію у Тбілісі. Проте 1 жовтня його затримали на підставі раніше відкритих кримінальних справ. Одразу після арешту політик оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу – сфальшованими. Його лікарі заявляють про погіршення стану політика внаслідок голодування.