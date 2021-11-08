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Саакашвілі перевели до тюремної лікарні

Акція на підтримку Міхеїла Саакашвілі в Руставі, 6 листопада 2021 року

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевели з в’язниці у місті Руставі до лікарні пенітенціарної установи №18 у Тбілісі, повідомила спеціальна пенітенціарна служба Грузії.

Таке рішення, як йдеться в повідомленні, ухвалили, щоб уникнути погіршення стану здоров’я та у зв’язку з небезпекою, що зросла. «Ми надаватимемо громадськості додаткову інформацію поетапно», – йдеться у повідомленні.

Раніше про те, що Саакашвілі вивезли з в’язниці гелікоптером, розповіла його мати Гіулі Аласанія.

До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня.

Він закликав громадян піти на вибори, а наступного дня зібратися на акцію у Тбілісі. Проте 1 жовтня його затримали на підставі раніше відкритих кримінальних справ. Одразу після арешту політик оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу – сфальшованими. Його лікарі заявляють про погіршення стану політика внаслідок голодування.

Прихильники ув'язненого експрезидента Грузії протестують біля в’язниці (відео)
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Прихильники ув'язненого експрезидента Грузії протестують біля в’язниці (відео)

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