Мін’юст Грузії виступає за те, щоб суд над Саакашвілі відбувався у в’язниці, де його утримують

Призначене на 10 листопада судове засідання з однієї зі справ експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, швидше за все, відбудеться у в’язниці №12, де перебуває політик. Про це заявив голова Міністерства юстиції Грузії Раті Брегадзе в інтерв’ю телеканалу «Руставі 2», передає грузинська служба Радіо Свобода.

«Наша рекомендація така, щоб судовий процес був проведений у 12-й пенітенціарній установі… Ми наполегливо рекомендуємо не виводити ув’язненого з 12-ї пенітенціарної установи», – сказав Брегадзе.

У Мін’юсті пояснюють це рішення можливими загрозами безпеці та необхідністю захисту ув’язненого експрезидента.

«Якщо матиме місце певна провокація, хто потім відповість за це і яку кількість сил має застосувати держава? Не можна, щоб усі ресурси були спрямовані на захист однієї людини та запобігання цим постійним провокаціям», – заявив міністр.

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Саакашвілі продовжує голодування 38-й у в’язниці на знак протесту, оскільки вважає себе політичним ув’язненим.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Зараз Саакашвілі перебуває у в’язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими. Його лікарі заявляють про погіршення стану політика внаслідок голодування, яке Саакашвілі оголосив 1 жовтня.