У Грузії в другому турі виборів опозиція поступилася «Грузинській мрії» – попередні результати

Попередні результати другого туру муніципальних виборів у Грузії 30 жовтня засвідчили, що правляча партія «Грузинська мрія» виграла вибори у 19 із 20 муніципалітетів, у тому числі, п’ять – у великих містах країни.

31 жовтня Центральна виборча комісія оприлюднила попередні результати, за якими кандидати «Грузинської мрії» перемогли на виборах мерів столиці Тбілісі, а також Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі.

Кандидати «Грузинської мрії» також перемогли у 25 із 42 округів місцевих рад, а у 15 округах перемогу здобули кандидати від опозиції.

Після оголошення результатів лідер опозиційного «Єдиного національного руху» Ніка Меліа заявив, що не визнає результати виборів. Він пообіцяв «боротися без компромісів» і сказав, що опозиція оголосить про свої наступні кроки пізніше 31 жовтня. В опозиції не виключили акцій протесту.