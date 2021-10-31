Грузія: опозиція анонсує багатотисячні протести через незгоду з результатами виборів

Грузинська опозиція проведе багатотисячний мітинг протесту в Тбілісі 7 листопада, щоб оскаржити фальсифікацію результатів другого туру муніципальних виборів. Про це заявив голова «Єдиного національного руху» Ніка Мелія на зустрічі з прихильниками біля будівлі парламенту Грузії у центрі Тбілісі, передає грузинська служба Радіо Свобода.

За його словами, масштаб акції, наміченої наступної неділі, буде навіть більшим, ніж мітинг із вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, що відбувся 14 жовтня. За різними оцінками, тоді у центрі Тбілісі зібралося 15-30 тисяч людей.

«Сенс і навантаження будуть іншими – такими, які є інтересами держави», – заявив Мелія. За його словами, до цього опозиціонери вирішуватимуть організаційні питання та проводитимуть акції у різних регіонах країни.

«У вівторок ми вирушимо до Батумі, щоб із нашими друзями опротестувати те, що відбувається, а потім до Кутаїсі та інших міст. Ми разом із вами не збираємося відступати назад і розгорнемо лінію фронту по всій країні», – сказав політик.

У мітингу 31 жовтня також взяли участь партії, які перед другим туром виборів оголосили про створення коаліції з ЄНР – «Лело», «Дроа» та «Європейська Грузія». Опозиціонери почали переговори з іншими політичними силами про долучення до протесту.

Наразі мітинг біля парламента вже завершився. Участь у ньому взяли до трьох тисяч людей.

30 жовтня у Грузії відбувся другий тур муніципальних виборів. Громадяни обирали мерів 20 муніципалітетів, у тому числі великих міст - Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі, а також депутатів місцевих зборів (сакребуло) у 24 мажоритарних округах.

Попередні результати другого туру муніципальних виборів у Грузії 30 жовтня свідчать, що правляча партія «Грузинська мрія» виграла вибори у 19 із 20 муніципалітетів, у тому числі, п’ять – у великих містах країни. Опозиціонери заявили, що не змиряться з «вкраденими виборами».