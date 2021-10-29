Прем’єр Грузії відмовився перевести Саакашвілі до приватної клініки

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі виключив можливість переведення ув’язненого колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, який голодував майже місяць, у приватну клініку, заявивши, що це викличе «хаос» у столиці країни Тбілісі.

За його словами, прихильники Саакашвілі запланували масові акції біля клініки. Гарібашвілі зазначив, що у такому випадку проти протестувальників доведеться виставити поліцію, і таким чином місце порине у «хаос та заворушення». Він вважає, що це також погіршить ситуацію з пандемією коронавірусу в країні.

Гарібашвілі наголошує, що Саакашвілі не випустять достроково, і не передадуть Україні, громадянином якої він є.

«Якщо ми допустимо одну з цих дій, наш уряд повинен буде негайно піти у відставку», – заявив Гарібашвілі, заявивши, що такий крок означатиме, що влада «не дотримується законів».

Напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Міхеїл Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки. Пізніше його адвокат сказав, що Саакашвілі таки погодився на лікування.

Експрезидент був затриманий 1 жовтня в Тбілісі після того, як таємно прибув до Грузії з України. Саакашвілі вважає себе політичним в’язнем, після арешту на знак протесту він оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі засудили до трьох років ув’язнення за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, а також до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Прокуратура Грузії також має питання до Саакашвілі щодо незаконного перетину кордону.

Міхеїл Саакашвілі називає себе політичним в’язнем, а висунуті йому обвинувачення – сфабрикованими.