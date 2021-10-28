Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями – адвокат

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився на медичну допомогу, заявив його адвокат Діто Садзаглішвілі. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Проблеми комунікації з Міхеїлом Саакашвілі усунуті, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, проведення аналізів, тестів і так далі», – заявив Садзаглішвілі.

Він зробив цю заяву після зустрічі з політиком у руставській в’язниці.

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«Нам була надана можливість поспілкуватися в такій формі, щоб унеможливити запис розмови між нами Службою державної безпеки. Через це Міхеїл Саакашвілі перестав посилювати свій протест – відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо», – додав адвокат.

За його словами, Саакашвілі ще раз висловив повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і готовий продовжити співпрацю з медиками.

Напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Міхеїл Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Експрезидент був затриманий 1 жовтня в Тбілісі після того, як таємно прибув до Грузії з України. Саакашвілі вважає себе політичним в’язнем, після арешту на знак протесту він оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі засудили до трьох років ув’язнення за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, а також до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Прокуратура Грузії також має питання до Саакашвілі щодо незаконного перетину кордону.

Міхеїл Саакашвілі називає себе політичним в’язнем, а висунуті йому обвинувачення – сфабрикованими.