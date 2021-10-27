Денісова про Саакашвілі: «він вважає себе в’язнем Путіна»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в’язниці міста Руставі з експрезидентом Грузії, головою виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїлом Саакашвілі. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Денісова розповіла журналістам, що політик не припиняє голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні, а також виступає проти примусового годування.

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«Він вважає себе в’язнем Путіна», – додала Денисова.

Омбудсмен також розповіла про проблеми, які виникли у неї у аеропорту Тбілісі.

«Учора 40 хвилин мене опитували, чому я приїхала до Грузії», – заявила вона.

Згодом у коментарі Радіо Свобода Денісова повідомила, що планує зустрітися також із омбудсменкою Грузії Ніно Ломджарією.

Денісова повідомила 26 жовтня, що починає анонсований раніше візит до Саакашвілі з «метою перевірки умов тримання, стану його здоров’я та надання медичної допомоги».

Експрезидент був затриманий 1 жовтня в Тбілісі після того, як таємно прибув до Грузії з України. Саакашвілі вважає себе політичним в’язнем, після арешту на знак протесту він оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі засудили до трьох років ув’язнення за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, а також до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Прокуратура Грузії також має питання до Саакашвілі щодо незаконного перетину кордону.

Міхеїл Саакашвілі називає себе політичним в’язнем, а висунуті йому обвинувачення – сфабрикованими.