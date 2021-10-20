Прокуратура Грузії планує висунути Саакашвілі звинувачення в незаконному перетині кордону

Прокуратура Грузії офіційно висуне третьому президенту країни Міхеїлу Саакашвілі звинувачення в незаконному перетині державного кордону. Для цього вже видана відповідна постанова, тривають правові процедури, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Відомство оприлюднило детальний маршрут пересування Саакашвілі. У прокуратурі підтверджують, що політик прибув до Грузії на паромі «Вільнюс» і перебував у трейлері, який перевозив молочні продукти.

В Грузії Саакашвілі визнаний винним у двох справах. Його засудили до трьох років ув’язнення за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, а також до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі називає себе політичним ув’язненим, а висунуті йому обвинувачення – сфабрикованими.

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Вирок експрезиденту не винесли ще у двох справах: про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року та погром, вчинений спецпризначенцями в телекомпанії «Імеді». Також наразі немає рішення суду у справі про розтрату державного бюджету в розмірі 9 мільйонів ларі.

Влада Грузії заявляє, що питання екстрадиції Саакашвілі до України не розглядається і йому доведеться відбувати термін покарання на батьківщині.

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі був затриманий 1 жовтня в Тбілісі. Відразу після цього він оголосив голодування. Політика утримують у пенітенціарній установі в Руставі.