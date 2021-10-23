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Саакашвілі отримав медичну допомогу у в’язниці, політик голодує 23-й день

Вартовий у в’язниці, де утримується Міхеїл Саакашвілі

На 22-й день голодування експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримав медичну допомогу – у в’язниці йому було проведено переливання крові. Про це повідомив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, передає агентство «Новини-Грузія».

«Коли я прийшов сюди, знав, що один із параметрів був досить поганим, тому зробив переливання... Сьогодні криза вже пройдена. Стан кращий, ніж був», – сказав він. Кіпшидзе додав, що процедура минула «досить добре», хоча проводити її довелося «в польових умовах», за допомогою тюремних лікарів і бригади медиків із реанімобіля, який чергує біля в’язниці на випадок погіршення стану експрезидента.

Кіпшидзе додав, що Саакашвілі відмовляється лікуватися в тюремній клініці, а сам він як лікар цього не рекомендує.

Експрезидент був затриманий 1 жовтня в Тбілісі після того, як таємно прибув до Грузії з України. Саакашвілі вважає себе політичним в’язнем, після арешту на знак протесту він оголосив голодування.

За словами адвокатів, стан політика щодня погіршується. Консиліум лікарів, сформований при МОЗ Грузії, відвідав Саакашвілі на початку тижня і рекомендував госпіталізувати його для профілактики.

Міністр юстиції Раті Брегадзе інформував, що представники пенітенціарної служби готуються перевести Саакашвілі до лікарню при Глданській в’язниці, в якій є умови для лікування в’язнів, які голодують. Цю ідею не схвалюють адвокати, які побоюються щодо безпеки експрезидента.

Грузинське законодавство дозволяє примусово госпіталізувати ув’язненого тільки в разі реальної загрози його життю, коли він сам уже не зможе дати згоди.

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