Саакашвілі «щодня втрачає сили, скаржиться на порушення процесуальних прав і свободи совісті» – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла Радіо Свобода про свій візит до ув’язненого в Грузії експрезидента цієї країни Міхеїла Саакашвілі. За її словами, стан політика «важкий.

«Він кожен день втрачає сили. Він сам сказав, що в нього вже було чотири кризи, дуже важкі, два гіпертонічних, два переливання крові. Він ще, коли я була, говорив про те, що погодився на підтримуючу медицину, тобто 30 таблеток щодня і два коктейльні підтримуючі, йому крапельницю робили зранку і на ніч. Але потім – ми ж із ним обговорювали всі варіанти. Від примусового годування, він сказав, що відмовився, і що не переїжджатиме в ту лікарню, якщо вона буде тюремна», – сказала омбудсменка.

За її словами, Саакашвілі вважає, що його життя «під питанням». Він зокрема вказував на порушення своїх прав затриманого.

«Говорили і про порушення процесуальних прав, і про порушення його права на свободу віросповідання, бо він хоче, щоб приходив один священнослужитель, йому приводять того, кого хтось привів. Тобто багато питань, але він вже такий, 27 день сьогодні, він дуже засмучений, він блідий, йому важко говорити», – додала вона.

Денісова каже, що отримала інформацію про відмову Саакашвілі від будь-якої медичної допомоги вже після зустрічі. Вона висловлює стурбованість цим рішенням:

«Це дуже негарний дзвінок, тому що зараз потрібно, щоб лікар кожної хвилини був при ньому. Тому що висновок, який був зроблений ще 23 жовтня – він грузинською, але мені сказала моя колега-омбудсман (Грузії – ред.) Ніно Ломджарія, що там було написано, що ситуація може змінитися щохвилини. А якщо зараз він не буде отримувати медичну підтримку – будь-яку, як він сказав – то це ще гірше».

Денісова пояснює, що Саакашвілі відмовляється від підтримки через, на його думку, порушення його прав. Його головною вимогою для припинення голодування є звільнення і виправдання.

«Він вважає себе невинним у цих злочинах стосовно двох кримінальних справ, де є вироки, і в зв’язку з цим він ув’язнений, і в двох кримінальних справах, які розглядаються в суді, і ніхто йому не може надати можливість публічно висловити свою думку і захистити себе. Порушені розумні строки, вісім років розглядаються і ніяк не оглянуться, і нова справа», – перераховує уповноважена з прав людини.

Омбудсменка зустрічалася зі своєю грузинською колегою Ніно Ломджарією після візиту до Саакашвілі. Вона каже, що за підсумками зустрічі було вирішено наполягати, щоб Міністерство юстиції в разі надання екстреної медичної допомоги Саакашвілі дозволило надавати її в цивільнів, а не тюремній лікарні. За її твердженням, у лікарні в’язниці №18 політику загрожують «ув’язнені, які можуть зробити будь-що із Саакашвілі, як він сам сказав, там велика небезпека його життю».

Денісова припускає, що ймовірність примусового голодування залишається, тому що вона передбачена протоколом утримання грузинського Мін’юсту. Таке рішення можуть ухвалити лікарі, якщо ув’язнений перебуває без свідомості і не може, на їхню думку, вирішувати самостійно.

«Але пан Саакашвілі сказав що відмовляється від цього, бо вважає це недотриманням його прав і порушення статті 2 Конвенції прав людини та основних свобод. І тому він відмовляється, і є рішення ЄСПЛ у справ «Невмержицький проти України», в якому теж зазначено, що примусове годування є тортурами», – додає вона.

Денісова також вказала на те, що її після приїзду до Тбілісі допитували щодо мети поїздки, попри наявність у неї дипломатичного паспорта.

«Вчора депортували українського адвоката (Євгена Грушовця – ред.), який приїхав на зустріч із Міхеїлом Саакашвілі, сьогодні не пустили Гордона і інших, які приїхали, тобто щось робиться таке, що ми не розуміємо, чому влада так чинить і не допускає українських громадян у демократичну Грузію», – зазначає омбудсменка.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в’язниці міста Руставі з експрезидентом Грузії, головою виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїлом Саакашвілі 27 жовтня.

Експрезидент був затриманий 1 жовтня в Тбілісі після того, як таємно прибув до Грузії з України. Саакашвілі вважає себе політичним в’язнем, після арешту на знак протесту він оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі засудили до трьох років ув’язнення за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, а також до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Прокуратура Грузії також має питання до Саакашвілі щодо незаконного перетину кордону.

Міхеїл Саакашвілі називає себе політичним в’язнем, а висунуті йому обвинувачення – сфабрикованими.