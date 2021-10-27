Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що його не пустили до Грузії

Влада Грузії депортувала українського журналіста Дмитра Гордона, який прибув до країни. Про це він сам повідомив у прямому ефірі телеканалу «Україна 24».

«Мене просто поставили перед фактом в аеропорту Тбілісі, не назвавши причин заборони в’їзду», – зазначив Гордон.

У своєму телеграм-каналі журналіст написав, що пов’язує це рішення з тим, що напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії «з проханням організувати моє відвідування у в’язниці Руставі Міхеїла Саакашвілі». Гордон назвав подію «міжнародним скандалом і ганьбою для грузинської влади».

На початку жовтня Гордон повідомляв, що Саакашвілі написав йому листа. «Зараз, коли я перебуваю на безстроковому голодуванні, яке за жодних умов не маю наміру припиняти, поки я у в’язниці, постійне нагадування про мою ситуацію та несправедливість життєво важливі», – писав Саакашвілі.

До Грузії з України Міхеїл Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Він закликав громадян піти на вибори, а наступного дня зібратися на акцію у Тбілісі. Проте 1 жовтня його затримали на підставі раніше ухвалених судом вироків. Одразу після арешту політик оголосив голодування. На 20-й день голодування його відвідала група лікарів. Вони рекомендували відправити його до лікарні для інтенсивного спостереження.