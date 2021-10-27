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Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що його не пустили до Грузії

Журналіст, відеоблогер Дмитро Гордон

Влада Грузії депортувала українського журналіста Дмитра Гордона, який прибув до країни. Про це він сам повідомив у прямому ефірі телеканалу «Україна 24».

«Мене просто поставили перед фактом в аеропорту Тбілісі, не назвавши причин заборони в’їзду», – зазначив Гордон.

У своєму телеграм-каналі журналіст написав, що пов’язує це рішення з тим, що напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії «з проханням організувати моє відвідування у в’язниці Руставі Міхеїла Саакашвілі». Гордон назвав подію «міжнародним скандалом і ганьбою для грузинської влади».

На початку жовтня Гордон повідомляв, що Саакашвілі написав йому листа. «Зараз, коли я перебуваю на безстроковому голодуванні, яке за жодних умов не маю наміру припиняти, поки я у в’язниці, постійне нагадування про мою ситуацію та несправедливість життєво важливі», – писав Саакашвілі.

До Грузії з України Міхеїл Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Він закликав громадян піти на вибори, а наступного дня зібратися на акцію у Тбілісі. Проте 1 жовтня його затримали на підставі раніше ухвалених судом вироків. Одразу після арешту політик оголосив голодування. На 20-й день голодування його відвідала група лікарів. Вони рекомендували відправити його до лікарні для інтенсивного спостереження.

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