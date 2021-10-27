Для Саакашвілі глданська лікарня страшніша за смерть

Мзія Паресішвілі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в’язниці міста Руставі з експрезидентом Грузії, головою виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїлом Саакашвілі, повідомила грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Денісова розповіла журналістам, що політик не припиняє голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні, виступає проти примусового годування і «вважає себе в’язнем Путіна». Згодом у коментарі Радіо Свобода Денісова повідомила, що планує зустрітися також із омбудсменкою Грузії Ніно Ломджарією.

Протистояння Міхеїла Саакашвілі та влади переростає у війну нервів, зазначає Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Саакашвілі, незважаючи на погіршення стану здоров’я, відмовляється від госпіталізації до глданської тюремної лікарні. Його підтримує Народний захисник. У свою чергу представники влади проти госпіталізації Саакашвілі до цивільної клініки. Адвокати Саакашвілі мають намір звернутися з цього питання до Страсбурзького суду.

Незважаючи на запевнення влади про оснащеність глданської тюремної лікарні, Міхеїл Саакашвілі вважає за краще померти в камері, ніж опинитися на тюремному лікарняному ліжку, повідомив напередодні гендиректор ТБ «Мтаварі», адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія після відвідин третього президента.

«Яким би не був стан мого здоров’я, я відмовляюся від госпіталізації до лікарні глданської в’язниці. Я волію залишитися там, де зараз перебуваю, поки ця ситуація не вирішиться – або моєю смертю, або моїм звільненням», – зачитав лист Саакашвілі Ніка Гварамія.

Втім, можливо, нових листів більше не буде. Тюремна адміністрація заборонила відвідувачам виносити листи Саакашвілі. Депутат «Нацруху» Коба Накопія повідомив і про інші зміни:

«Всі вікна замурували, зафарбували, зачинили, щоб ніхто ніяк не зміг побачити його. За день зробили для цього ремонт. Коли я заходив до нього, тюремна адміністрація мене попередила: виносити листи Міхеїла Саакашвілі заборонено. Тепер отримувати від нього листи можна лише поштою».

Тюремна адміністрація не забарилася з відповіддю. Особисту кореспонденцію, пояснила вона, заборонено виносити, зокрема і адвокатам. Щодо ремонту, то поміняли лише скло в душовій, яке сам Саакашвілі і пошкодив 21 жовтня, коли вирішив привітати своїх прихильників, які зібралися біля руставської в’язниці.

Зростає кількість незадоволених позицією влади, яка, незважаючи на рекомендацію Народного захисника не госпіталізувати Саакашвілі до глданського лікувального закладу №18, навідріз відмовляється від госпіталізації Саакашвілі до багатофункціональної цивільної клініки. Про те, що таким чином порушуються його права, заявила сьогодні і колишня членкиня Ради юстиції, лідерка опозиційної партії «Для народу» Анна Долідзе:

«Ми вважаємо, що Саакашвілі має бути засуджений, але мають бути захищені і його права на життя та безпеку. Ми закликаємо «Національний рух» негайно скористатися 39 статтею європейської конвенції з прав людини про забезпечення тимчасової процедури, і для цього звернутися до Страсбурзького суду».

Про те, що права голодуючих ув'язнених захищені спеціальною мальтійською конвенцією, і ці права Міхеїла Саакашвілі порушуються, заявила його лікарКатерина Чхаїдзе, яка прибула з Голландії.

«У стані, в якому він зараз перебуває на 26-й день голодування, коли приймає лише рідину, є дуже великий ризик. Йому вночі, коли він буде один у камері, може стати погано, можуть загостритися раніше невинні патології, і його можуть не встигнути перевести кудись на реанімобілі. Ситуація дуже тривожна, я попереджаю адміністрацію в'язниці, усі відповідальні структури, МОЗ: ситуація настільки небезпечна, що пан Саакашвілі в такому становищі має перебувати під постійним наглядом».

Міністр охорони здоров'я Катерина Тікарадзе порадила суспільству дочекатися спеціального висновку щодо відповідності глданської тюремної лікарні медичним показанням Міхеїла Саакашвілі, і до цього не варто турбуватися про його життя, запевнила міністр:

«Експертами була рекомендована доплерографія, і вчора її було проведено. На цьому етапі немає жодних ускладнень. Ми виконуватимемо всі клінічно обґрунтовані рекомендації фахівців. І запевняю вас, не буде жодного ризику для його життя».

Тим часом опоненти влади все частіше нагадують їй про відповідальність у разі драматичного розвитку цієї ситуації. На це кандидат у мери Тбілісі, генсек «Грузинської мрії» Каха Каладзе сьогодні відповів:

«Відповідальність насамперед покладається на Міхеїла Саакашвілі – його ніхто не змушував голодувати. Там є і їжа, і харчові продукти, він може їх приймати. Якщо виникне необхідність його госпіталізації, обов'язково будуть зроблені відповідні кроки, і за ним доглянуть, як інших в'язнів».

Але відступати не мають наміру і прихильники Міхеїла Саакашвілі. 26 жовтня вони організували ілюмінацію на площі Свободи та біля будівлі парламенту у вигляді напису «Свободу Міші». Адвокати третього президента найближчим часом також планують звернутися до Страсбурзького суду із заявою про дискримінаційний підхід та політичну помсту влади третьому президентові.