У Грузії влада заявляє про перемогу в другому турі місцевих виборів, опозиція заперечує

У Грузії представники владної партії «Грузинська мрія» заявляють про перемогу в голосуванні в другому турі місцевих виборів, натомість в опозиційному об’єднанні на чолі з партією «Єдиний національний рух» кажуть про протилежно інші результати на виборах мерів Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі.

За даними екзитполів проурядового телеканалу «Імеді», «Грузинська мрія» здобула перемогу в усіх муніципалітетах, де її кандидати протистояли орієнтованим на заарештованого експрезидента Міхеїла Саакашвілі кандидатам. «Я вітаю всіх з нашою перемогою у другому турі», – сказав прем’єр-міністр Іраклі Ґарібашвілі в телевізійному виступі.

Але конкурентний екзитпол, проведений опозиційним Mtavari TV, показує лідерство опозиційних кандидатів. Голова партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія, який претендує на посаду мера Тбілісі, закликав спостерігачів від його партії «захищати голоси на виборчих дільницях» і не допускати фальсифікацій під час підрахунку голосів.

Очікується, що Центральна виборча комісія оприлюднить офіційні результати до ранку 31 жовтня.

53-річний Міхеїл Саакашвілі, який був президентом у 2004 – 2013 роках, був заочно засуджений у 2018 році за зловживання владою і намагання приховати докази побиття опозиційного депутата, коли він був президентом. Сам він вважає справу сфальсифікованою, він оголосив голодування у в’язниці одразу після затримання.