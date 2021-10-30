Саакашвілі заявив, що сьогодні на виборах може вирішитись його доля

У суботу, у п’яти самоврядних містах та п’ятнадцяти муніципалітетах Грузії відбувається другий тур муніципальних виборів. Головні суперники на виборах – правляча партія «Грузинська мрія» (ГМ), заснована 2011 року мільярдером Бідзіною Іванішвілі та «Об’єднана опозиція», сформована за ініціативою партії «Єдиний національний рух» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі.

Особлива увага прикута до голосування у Тбілісі та п’яти великих містах – Поті, Руставі, Батумі, Зугдіді та Кутаїсі, де кандидати від «Об’єднаної опозиції» зберігають реальний шанс перемогти кандидатів ГМ.

Експрезидент, заарештований 1 жовтня, через кілька днів після таємного повернення на батьківщину з України, вже майже місяць тримає голодування, вимагаючи звільнення.

Напередодні дня голосування колишній глава держави звернувся до співвітчизників, закликавши їх брати активну участь у виборах.

Саакашвілі зазначив, що від результату виборів залежить і його особиста доля: «Від вашої участі залежить, помру я чи житиму», – мовиться у заяві Саакашвілі, яку зачитав журналістам один із його адвокатів.

В одній із попередніх заяв Саакашвілі попередив, що має намір голодувати «до смерті чи звільнення».

Голосування на кількох виборчих дільницях відбувається на тлі сутичок між спостерігачами від конкуруючих партій та «групами підтримки». Представники опозиції та низки НКО вже заявили, що зафіксували факти підкупу, тиску та постійного контролю волі виборців у кількості, здатній вплинути на результати виборів.