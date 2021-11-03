Саакашвілі не буде помилуваний – президентка Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на спеціальному брифінгу 3 листопада знову наголосила, що не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі.

«Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна – ні і ніколи», – заявила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що Саакашвілі не відповідає критеріям політичного в’язня та невинуватості.

«Він із власної волі нелегально проник у країну з метою дестабілізації. Попри це і враховуючи великий інтерес суспільства, він має бути визнаний особливим ув’язненим, що вимагає від адміністрації пенітенціарної служби та влади особливої уваги до нього, вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров’я не було використане для політичних спекуляцій чи дестабілізації», – сказала Зурабішвілі.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Зараз Саакашвілі перебуває у в’язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими. Його лікарі заявляють про погіршення стану політика внаслідок голодування, яке Саакашвілі оголосив 1 жовтня.