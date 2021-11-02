«Влада думає, що вона здобула перемогу». Що відбувається у Грузії після виборів

У Грузії на вихідних відбувся другий тур муніципальних виборів. Опозиція відмовилася визнати його підсумки, називаючи «тотально сфальсифікованим». За даними Центрвиборчкому, правляча партія «Грузинська мрія» отримала 19 із 20 посад мерів, зокрема у столиці країни Тбілісі, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Екзитполи, проведені на замовлення двох телеканалів «Імеді» та Mtavari, демонстрували протилежні результати.

Міжнародні спостерігачі з організації Transparency International повідомили про 150 виявлених порушень на виборах у Грузії. З урахуванням маленького розриву голосів між кандидатами порушення «могли суттєво вплинути на остаточні результати та вільне вираження волі виборцями», йдеться у звіті організації.

Цаленджіха – невелике місто на заході Грузії, неподалік від адміністративного кордону з Абхазією. Тут проживають близько 25 тисяч людей. Це єдине місто у країні, де перемогла опозиція. Місцеву мерію очолив представник партії «Єдиний національний рух» Георгій Харчилава. Він обіцяє, що зміни в країні почнуться саме з Цаленджіхи: «Це [буде] місцевий коаліційний уряд як механізм взаємної відповідальності та взаємного контролю, з механізмами звітності. Це буде правління, яке виключить непотизм та корупцію».

У решті 19 міст, де проходив другий тур, за попередніми даними ЦВК, перемогли кандидати від правлячої партії «Грузинська мрія».

Опозиційна коаліція, куди входять кілька великих партій, ці підсумки не визнала. Колишній кандидат на посаду мера Тбілісі від «Єдиного національного руху» Ніка Мелія заявив, що влада «скасувала вибори» в країні, привласнивши собі перемогу. Справа в тому, що в першому турі в низці ключових міст – Кутаїсі, Батумі та Зугдіді – кандидати від опозиції хоч і не змогли подолати необхідний бар’єр у 50%, проте отримали більше голосів, ніж кандидати від «Грузинської мрії».

«Влада думає, що вона здобула перемогу. Але це не так. Перемогу здобуде грузинський народ. І дуже скоро. Ми маємо намір, звичайно ж, з високою мотивацією, за допомогою безкомпромісної боротьби вже найближчим часом розгорнути широкий фронт боротьби. Вже найближчими днями ми збираємося з друзями відвідати Батумі, щоб на місці висловити протест із нашими соратниками. Також ми відвідаємо Кутаїсі та інші місця», – заявив Ніка Мелія.

У самій «Грузинській мрії» підсумки виборів назвали «переконливою перемогою» та закликали опонентів змиритися з поразкою. Влада заявила, що вибори пройшли «у конкурентному середовищі».

«Дякую грузинському народу, який ще 2 жовтня у першому турі зробив принциповий вибір, згідно з яким було сказано «ні» тій силі, якій це «ні» повинні сказати абсолютно всі. І зараз народ знову підтримав нашу політичну силу. Було важливо довести нашу перемогу до кінця, і сьогодні ми зробили це», – сказав голова партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе.

При цьому партія влади за підсумками виборів не змогла зберегти більшість місць у законодавчих зборах одразу в шести муніципалітетах.

У заяві представництва ЄС у Грузії йдеться, що мав місце «очевидний дисбаланс у ресурсах, що дозволило правлячій партії отримати перевагу».

Опозиція ж заявляє про факти використання адмінресурсу, підкупу та залякування виборців, маніпуляцій виборчими протоколами. І анонсувала масштабний мітинг у Тбілісі, він пройде 6 листопада.

«Акції будуть довгостроковими, до переможного кінця»

Георгій Барамідзе, член політради партії Саакашвілі «Єдиний національний рух» в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів про те, що вже 2 листопада розпочнеться велика акція протесту в Батумі, а також пікетування в’язниці, де перебуває Міхеїл Саакашвілі. В інших містах акції також триватимуть, за словами Барамідзе, «до переможного кінця».