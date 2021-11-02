Грузинська опозиція планує почати протест біля в’язниці, де тримають Саакашвілі

Лідер грузинського опозиційного Єдиного національного руху заявив, що 2 листопада перед в’язницею в Руставі, де утримують колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, почнеться протест.

«Грузія почне протест», – написав Ніка Мелія у фейсбуці. За його словами, акція розпочнеться о 17:00 за місцевим часом, на ній вимагатимуть звільнення Саакашвілі: «Зібрання буде постійним і не закінчиться, доки не буде досягнута мета».

Грузія страждає від політичної кризи після парламентських виборів у 2020 році. Криза поглибилася після того, як минулого місяця Саакашвілі був ув’язнений напередодні першого туру місцевих виборів й оголосив голодування.

Єдиний національний рух, заснований Саакашвілі, стверджує, що другий тур виборів 30 жовтня був сфальсифікований на користь владної партії «Грузинська мрія».

Згідно з попередніми результатами другого туру, «Грузинська мрія» отримала 19 із 20 посад мерів, включаючи всі п’ять у великих містах країни.

Саакашвілі заявив у фейсбуці, що заснована ним політсила перемогла на виборах.

Він закликав до протестів, щоб «забрати владу» від уряду «Грузинської мрії» і «змусити їх відповідати перед законом».

1 листопада Саакашвілі голодував 32-й день, у своєму фейсбуці він повідомив, що схуд майже на 20 кілограмів.

За інформацією Міністерства юстиції, якщо стан Саакашвілі погіршиться до того, що його буде потрібно госпіталізувати, його переведуть до 18-го медичного закладу пенітенціарної служби.

Адвокати і лікарі експрезидента кажуть, що установа не обладнана для спостереження і лікування Саакашвілі. Вони також заявляють, що Саакашвілі не захищатимуть у закладі й вимагають перевести його в клініку «Вівамеді».

США приєдналися до Європейського союзу 1 листопада, висловивши стурбованість ходом виборів.

Посольство США в Тбілісі висловило згоду з міжнародними спостерігачами на виборах у тому, що голосування було добре організованим, але відзначило звинувачення у залякуванні, тиску на виборців й ескалації негативної риторики, що вплинуло на голосування.

Заява значною мірою повторює точку зору ЄС, який сказав, що голосування супроводжувалося численними недоліками, зокрема «зловживанням адміністративним ресурсом і негативною риторикою з боку політичних лідерів Грузії», що лише посилило політичну поляризацію.