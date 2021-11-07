Лікар Саакашвілі: через кілька годин його стан буде критичним

Лікар третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі закликав консиліум лікарів, призначений урядом, негайно зібратися. За словами Ніколоза Кіпшидзе, через кілька годин стан Саакашвілі буде критичним, інформує «Ехо Кавказа», російськомовний проєкт Грузинської служби Радіо Свобода, з посиланням на видання SOVA.

«Його стан буде більш критичним, можливо, через кілька годин, можливо, через годину, це не триватиме і день… Я не хочу зараз розповідати, що з ним станеться, як він упаде… Він отримував ліки, що підтримували в ньому життя, після вчорашнього він відмовився від них», – сказав Ніколоз Кіпшидзе.

У правлячій «Грузинській мрії» стверджують, що голодування Саакашвілі – це «фейк» та частина «деструктивного плану» опозиції. Напередодні голова Мін’юсту Раті Брегадзе заявив, що стан експрезидента задовільний і всі його життєві параметри в нормі.

Коментуючи це, Саакашвілі звинуватив владу у спекуляціях та оголосив про посилення свого протесту. Він відмовився від усіх харчових добавок, рекомендованих лікарями.

Напередодні пенітенціарна система Грузії оприлюднила відео, на якому, як стверджується, видно, що Саакашвілі вживає дитячі пюре. За словами його прихильників, це спеціальні добавки, що призначені лікарями та не порушують протоколу голодування.

Після затримання правоохоронними органами 1 жовтня у Тбілісі Саакашвілі оголосив голодування, яке продовжує, на знак протесту, оскільки вважає себе політичним ув’язненим. Зараз Саакашвілі перебуває у в’язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.