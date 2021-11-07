Саакашвілі оголосив голодування з моменту ув'язнення 1 жовтня, всього через кілька годин після повернення в країну після восьмирічної відсутності і напередодні місцевих виборів 2 жовтня. Найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух», яку створив Саакашвілі, тоді назвала вибори сфальсифікованими. За даними Центральної виборчої комісії країни, вибори були вільними та прозорими. Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році за зловживання владою під час його президентства. Звинувачення, за його словами, були політично мотивованими.
Прихильники ув'язненого експрезидента Грузії протестують біля в’язниці (відео)
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