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Прихильники ув'язненого експрезидента Грузії протестують біля в’язниці (відео)

Прихильники ув'язненого експрезидента Грузії протестують біля в’язниці (відео)
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Прихильники ув'язненого експрезидента Грузії протестують біля в’язниці (відео)

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Сотні прихильників експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі вийшли на мітинг 6 листопада в місті Руставі, біля в'язниці, де його утримують.

Саакашвілі оголосив голодування з моменту ув'язнення 1 жовтня, всього через кілька годин після повернення в країну після восьмирічної відсутності і напередодні місцевих виборів 2 жовтня. Найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух», яку створив Саакашвілі, тоді назвала вибори сфальсифікованими. За даними Центральної виборчої комісії країни, вибори були вільними та прозорими. Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році за зловживання владою під час його президентства. Звинувачення, за його словами, були політично мотивованими.

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