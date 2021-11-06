Грузія: біля тюрми в Руставі мітингувальники вимагали госпіталізації Саакашвілі

Найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух» провела протестну акцію біля будівлі руставської в’язниці, де перебуває екс-президент країни Михайло Саакашвілі, передає грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Головна вимога мітингу – перевести до приватної клініки політика, який 37-й день продовжує голодування у в’язниці. Раніше голова ЄНР Ніка Мелія заявив, що їхній протест буде «дедалі більшим і перманентним», а демонстранти «не розійдуться доти, доки не врятують Саакашвілі», повідомляє агентство «Новини-Грузія».

Заходи безпеки у руставської в’язниці посилено. На місці мобілізували спеціальні підрозділи та співробітників кримінальної поліції, встановлено огорожі.

Читайте також: Грузія: у пенітенціарній службі кажуть, що Саакашвілі приймає добавки – він заявляв, що відмовився від них

За вказівкою співробітників МВС, раніше організаторам довелося переносити сцену на нову локацію трохи далі від стін пенітенціарної установи.

Участь у мітингу взяли кілька тисяч людей. Багато хто прийшов на акцію з державними прапорами, інші тримають плакати з написами «Свободу Міші» та червоні троянди – символ революції 2003 року. До протесту приєдналися громадянські активісти, громадські діячі та політики, які представляють різні партії.

У правлячій «Грузинській мрії» стверджують, що голодування Саакашвілі – це «фейк» та частина «деструктивного плану» опозиції. Напередодні голова Мін’юсту Раті Брегадзе заявив, що стан експрезидента задовільний і всі його життєві параметри в нормі.

Коментуючи це, Саакашвілі звинуватив владу у спекуляціях та оголосив про посилення свого протесту. Він відмовився від усіх харчових добавок, рекомендованих лікарями.

Сьогодні пенітенціарна система Грузії оприлюднила відео, на якому, як стверджується, видно, що Саакашвілі вживає дитячі пюре.

За кілька годин до початку протестної акції в Службі державної безпеки (СДБ) Грузії провели брифінг, заявивши, що Саакашвілі з в’язниці планує державний переворот і низку серйозних провокацій для повалення влади. В опозиції заяви СДБ назвали «плітками».