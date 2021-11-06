Грузія: у пенітенціарній службі кажуть, що Саакашвілі приймає добавки – він заявляв, що відмовився від них

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває під постійним наглядом медперсоналу, зокрема запрошених лікарів. Про це заявив заступник начальника медичного департаменту Особливої пенітенціарної служби Георгій Чідрашвілі, повідомляє видання SOVA.

За його словами, стан здоров’я Саакашвілі оцінюється як стабільний, основні показники життєдіяльності перебувають у межах норми. Чідрашвілі також заявив, що експрезидент отримує необхідні харчові добавки, «у тому числі в рідкому вигляді».

Представник медичного департаменту також додав, що на цьому етапі потреби в госпіталізації Саакашвілі немає.

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У свою чергу начальник Особливої пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі повідомив, що ув’язнений «якийсь час тому почав приймати харчові добавки як у рідкому вигляді, так і в нерідкому». З його слів, експрезидент також п’є натуральні соки спеціального призначення.

«Цей період він провів саме за рахунок добавок. Він отримує всі харчові добавки, необхідні людині в його стані», – сказав Цхварашвілі.

Раніше, 5 листопада, міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе повідомив, що експрезидент приймає у в’язниці не лише натуральні соки, а й продукти харчування, зокрема, каші.

У свою чергу Саакашвілі, «щоб остаточно виключити будь-які спекуляції», заявив 6 листопада, що відтепер відмовляється не тільки від соку, а й від мінералів та вітамінів (таблеток глюкози). Зазначимо також, що третій президент Грузії голодує вже 37-й день.