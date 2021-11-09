Грузинська опозиція планує нові протести після заяв Саакашвілі про знущання в тюремній лікарні

Опозиційні партії в Грузії планують проведення нових акцій протесту 9 листопада, через день після того, як колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що в тюремній лікарні з нього знущалися наглядачі.

Деякі представники та прихильники опозиційних партій провели ніч біля будівлі уряду в Тбілісі після мітингу на площі Свободи 8 листопада. Уранці в районі перебувало кількасот людей, поліція встановила металеві огорожі, повідомляє Грузинська служба Радіо Свобода.

На мітингу лідер «Єдиного національного руху» Ніка Мелія вимагав звільнення Саакашвілі та переведення його до цивільної клініки. Мітингу передувало переведення Саакашвілі з в’язниці в Руставі до тюремної клініки в Глдані через побоювання щодо його здоров’я.

8 листопада Саакашвілі заявив про словесні та фізичні образи з боку охорони після прибуття до клініки. У листі, опублікованому у фейсбуці, Саакашвілі сказав, що довіряє лише власним лікарям і не співпрацюватиме з медичним персоналом в’язниці. Він пообіцяв продовжити голодування «до смерті».

Після багатьох років еміграції Саакашвілі був заарештований 1 жовтня, перед тим він повернувся до Грузії для агітації за опозицію перед місцевими виборами. Його заочно засудили у 2018 році за зловживання службовим становищем, пов’язане з його перебуванням на посаді президента. Саакашвілі вважає звинувачення проти нього політично мотивованими.