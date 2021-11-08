Голодування Саакашвілі і протести опозиції у Грузії: хронологія подій і реакції

На 39-й день голодування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі із Руставі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі. Сам Саакашвілі відмовлявся від такої госпіталізації, а опозиція вимагає, щоб ув'язненого політика перевели до цивільної клініки. Про загрозливу ситуацію зі станом здоров'я Саакашвілі напередодні заявляв його лікар. Радіо Свобода склало зворотну хронологію подій (та реакцій на них), що відбуваються у Грузії після повернення Міхеїла Саакашвілі до країни напередодні місцевих виборів.

Митрополит Ніколоз Пачуашвілі відвідав 8 листопада колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у камері руставської в'язниці, де засуджений політик уже 39-й день тримав голодування. Як повідомив священник пізніше на брифінгу – Саакашвілі причастився, сповідався і підтвердив, що має намір «пожертвувати собою заради Грузії».

«Він сповідався гідно… Людям важко дотримуватися посту, і ось так, «всуху» тримати пост 40 днів. Це дуже велике досягнення… Для політиків це було голодування, а для мене – піст», – наголосив митрополит Ніколоз.

Через декілька годин після цього візиту митрополита, ув'язненого третього президента Грузії перевезли до тюремної в'язниці – «глданської тюремної лікарні» у Тбілісі.

Це все відбувається на тлі того, що Міхеїл Саакашвілі нелегально повернувшись до Грузії напередодні місцевих виборів, був заарештований і ув'язнений за раніше винесеними вироками, а опозиція проводить безстрокову акцію, не визнаючи результати виборів і вимагаючи перевести Саакашвілі до приватної клініки через поганий стан його здоров'я.

Радіо Свобода склало зворотну хронологію цих подій у Грузії:

8 листопада 2021 року у другій половині дня, після візиту митрополита​ Ніколоза Пачуашвілі, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевезли з в’язниці у місті Руставі до лікарні пенітенціарної установи №18 у Тбілісі. Як повідомила пенітенціарна служба Грузії, таке рішення ухвалили, «щоб уникнути погіршення стану здоров’я та у зв’язку з небезпекою, що зросла». Перед цим Саакашвілі категорично відмовлявся від госпіталізації до в'язничної лікарні, повідомляв його адвокат, гендиректор опозиційного телеканалу «Мтаварі» Ніка Гварамія. Прихильники Саакашвілі побоюються, що у «глданській тюремній лікарні» ризик для життя політика може бути ще вищим.

8 листопада МЗС України заявило, що передало ноту грузинській стороні, висловивши своє розчарування переведенням експрезидента Грузії, українського громадянина Міхеїла Саакашвілі до тюремної лікарні в Тбілісі і «відсутністю інформування про це української сторони».

МЗС України заявило, що передало ноту грузинській стороні, висловивши своє розчарування переведенням експрезидента Грузії, українського громадянина Міхеїла Саакашвілі до тюремної лікарні в Тбілісі і «відсутністю інформування про це української сторони». 8 листопада грузинська опозиція проводить у Тбілісі під стінами парламенту акцію протесту, вимагаючи госпіталізації Саакашвілі до цивільної клініки та призначення в країні дострокових виборів. Цю акцію опозиція анонсувала заздалегідь, заявляючи, що «збере всю Грузію»

7 листопада лікар третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі – Ніколоз Кіпшидзе – закликав терміново зібрати консиліум лікарів, оскільки, на його думку, через кілька годин стан Саакашвілі може стати критичним, інформувало «Ехо Кавказу», російськомовний проєкт Грузинської служби Радіо Свобода, з посиланням на видання SOVA.

– закликав терміново зібрати консиліум лікарів, оскільки, на його думку, через кілька годин стан Саакашвілі може стати критичним, інформувало «Ехо Кавказу», російськомовний проєкт Грузинської служби Радіо Свобода, з посиланням на видання SOVA. 6 листопада , на 37-му дні голодування, Міхеїл Саакашвілі оголосив, що відмовляється і від добавок, і від соків, «щоб остаточно виключити будь-які спекуляції»

, на 37-му дні голодування, Міхеїл Саакашвілі оголосив, що відмовляється і від добавок, і від соків, «щоб остаточно виключити будь-які спекуляції» 6 листопада одна з найбільших опозиційних партій Грузії «Єдиний національний рух» (ЄНР) провела протестну акцію біля будівлі руставської в’язниці, де перебував експрезидент країни Михайло Саакашвілі. Участь у мітингу взяли кілька тисяч людей. Багато хто прийшов на акцію з державними прапорами, інші тримали плакати з написами «Свободу Міші» та червоні троянди – символ революції 2003 року. До протесту приєдналися громадянські активісти, громадські діячі та політики, які представляють різні партії.

Голова ЄНР Ніка Мелія заявив, що їхній протест буде «дедалі більшим і перманентним», а демонстранти «не розійдуться доти, доки не врятують Саакашвілі», повідомляло агентство «Новини-Грузія».

6 листопада Особлива пенітенціарна служба Грузії заявила, що Міхеїл Саакашвілі перебуває під постійним наглядом медперсоналу, зокрема запрошених лікарів і оцінила його стан як стабільний. Начальник Особливої пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі повідомив, що ув’язнений «якийсь час тому почав вживати харчові добавки як у рідкому вигляді, так і в нерідкому», а також п’є натуральні соки.

5 листопада міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що експрезидент Саакашвілі у в’язниці вживає не лише добавки, а й продукти харчування, зокрема, каші.

заявив, що експрезидент Саакашвілі у в’язниці вживає не лише добавки, а й продукти харчування, зокрема, каші. 3 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на спеціальному брифінгу заявила, що ніколи не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі, і що він, на її думку, не відповідає критеріям політичного в’язня та невинуватості.

«Він із власної волі нелегально проник у країну з метою дестабілізації. Попри це і враховуючи великий інтерес суспільства, він має бути визнаний особливим ув’язненим, що вимагає від адміністрації пенітенціарної служби та влади особливої уваги до нього, вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров’я не було використане для політичних спекуляцій чи дестабілізації», – сказала Зурабішвілі.

2 листопада Георгій Барамідзе, член політради партії Саакашвілі «Єдиний національний рух» в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», заявив, що вже цього дня розпочнеться велика акція протесту в Батумі, а також пікетування в’язниці, де перебуває Міхеїл Саакашвілі. В інших містах акції також триватимуть, за словами Барамідзе, «до переможного кінця».

1 листопада цивільна дружина Михайла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України Ліза Ясько, повідомила про погіршення стану здоров'я політика, який уже місяць тримає голодування у руставській в'язниці. «Він схуд більш ніж на 20 кілограмів», – заявила журналістам Ясько після побачення із Саакашвілі у в'язниці.

​ 31 жовтня у другому турі місцевих виборів у Грузії, за даними Центрвиборчкому, – правляча партія «Грузинська мрія» отримала 19 із 20 посад мерів, зокрема і у столиці країни Тбілісі. Опозиція відмовилася визнати підсумки виборів, називаючи їх «тотально сфальсифікованими» і оголосила, що розпочинає акції протесту, вимагаючи дострокових виборів і звільнення Саакашвілі.

у другому турі місцевих виборів у Грузії, за даними Центрвиборчкому, – правляча партія «Грузинська мрія» отримала 19 із 20 посад мерів, зокрема і у столиці країни Тбілісі. Опозиція відмовилася визнати підсумки виборів, називаючи їх «тотально сфальсифікованими» і оголосила, що розпочинає акції протесту, вимагаючи дострокових виборів і звільнення Саакашвілі. 27 жовтня експрезидента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі відвідала у в’язниці міста Руставі Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. «Він кожен день втрачає сили. Він сам сказав, що в нього вже було чотири кризи, дуже важкі, два гіпертонічних, два переливання крові», – розповіла Радіо Свобода омбудсменка.

14 жовтня 2021 року в Тбілісі пройшов, організований опозиційним «Єдиним національним рухом», багатотисячний мітинг, з вимогою звільнення третього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

2 жовтня, за результатами голосування першого туру місцевих виборів у Грузії, правляча партія перемогла рух Саакашвілі, здобувши понад 46% голосів. Однак грузинській опозиції вдалося перемогти у трьох із п’яти найбільших містах країни: Батумі, Кутаїсі та Зугдіді.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Його затримали, доправили до в'язниці і він оголосив голодування.

Як стверджує прокуратура Грузії, Саакашвілі, нібито дістався грузинського порту Поті 28 вересня на судні під назвою «Вільнюс», що вийшло з українського Чорноморська. Вночі 29 вересня з цього судна виїхала вантажівка SCANIA з молочними продуктами, і за версією прокуратури, перед реєстрацією Міхеїл Саакашвілі пересів із причепа вантажівки до кабіни, уникнувши тим самим митної і прикордонної перевірки. «Присутність Міхеїла Саакашвілі у трейлері, підтверджують відеозаписи, зняті з його телефону», – йдеться у повідомленні прокуратури Грузії. А потім, стверджують слідчі, за територією порту колишній президент країни пересів у автомобіль Mercedes і поїхав у село Тквірі, звідти на мікроавтобусі 29 вересня дістався Батумі, а тоді знову вантажівкою попрямував до Тбілісі.

«Загалом фракція не знала, що якимсь чином планується переміщення Міхеїла Саакашвілі з України до Грузії. Чи знав президент, це питання до Офісу президента. Я не чула, щоб хтось підтверджував з Офісу президента та з уряду, що вони були в курсі», – сказала в інтерв'ю «Ехо Кавказу» Євгенія Кравчук, заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу».

У вересні 2021 року Міхеїл Саакашвілі повідомив про свій намір приїхати до Грузії у день місцевих виборів.

Міхеїл Саакашвілі повідомив про свій намір приїхати до Грузії у день місцевих виборів. Із червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді голови Виконавчого комітету реформ України

Саакашвілі перебуває на посаді голови Виконавчого комітету реформ України ​У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.​

У 2015–2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він набув українського громадянства у травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його.

У 2004–2013 роках Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два строки поспіль. Незабаром після того як пішов із посади президента, він покинув країну.

У Грузії Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених за вбивство співробітника «Об'єднаного банку Грузії» Сандро Гіргвліані. Ще на шість років його покарали у справі про побиття політика Валерія Гелашвілі. Щодо Саакашвілі в Грузії розслідують ще кілька справ, зокрема про розгін акції протесту в листопаді 2007 року.