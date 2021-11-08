Зеленський підписав закон про статус НАБУ

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства України «щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції». Про це 8 листопада повідомила пресслужба голови держави.

«Документ усуває суперечності між Конституцією і законом «Про Національне антикорупційне бюро України», визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи. Закон визначає повноваження Кабінету міністрів України щодо призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро та звільнення його виключно за наявності встановлених цим документом підстав», – йдеться в повідомленні.

Закон передбачає, що до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ входять шість осіб, три з яких визначає уряд, а інші три особи – уряд за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які, відповідно до міжнародних або міждержавних угод, протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Верховна Рада 19 жовтня підтримала в другому читанні закон про зміни в законодавстві для «приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України».