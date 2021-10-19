Представник ЄС в Україні привітав ухвалення закону про статус НАБУ

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас привітав ухвалення змін у законодавстві щодо Національного антикорупційного бюро.

Про це він повідомив у своєму твітері 19 жовтня.

«Я вітаю сьогоднішнє ухвалення правок до закону про НАБУ Верховною Радою як позитивний крок у напрямку антикорупційної реформи України. Представництво ЄС в Україні готове підтримати прозорий, меритократичний процес відбору нового директора НАБУ», – заявив Маасікас.

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Верховна Рада 19 жовтня підтримала в другому читанні закон про зміни в законодавстві для «приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України».

Документ спрямований на «усунення суперечностей» між Конституцією та НАБУ.