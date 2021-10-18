ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 18 жовтня виправдала колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Про це повідомили у ВАКС.

Справу щодо дій Омеляна, які нібито призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 мільйонів гривень, передали у ВАКС ще в листопаді минулого року.

Сьогодні ВАКС визнав ексміністра невинуватим у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.

У суді зазначили, що вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня проголошення.

У червні 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Омеляну про підозру у справі про недоотримання в бюджет 30,5 млн грн через «незаконні дії» експосадовця. У серпні НАБУ завершило розслідування і відкрило матеріали слідства для ознайомлення. Сам Володимир Омелян, коментуючи раніше справу, заявив, що знизив на 20 відсотків портові збори для збільшення товарного вантажопотоку, завдяки чому морська галузь продемонструвала ріст.

Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016-2019 роках.