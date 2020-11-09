Справу проти ексміністра інфраструктури Омеляна передали до суду – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт проти колишнього міністра інфраструктури щодо дій, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 мільйонів гривень.

«На сьогодні обвинувальний акт за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України («Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах») скеровано до ВАКС для розгляду по суті. Про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

У САП не вказали прізвище експосадовця, втім із оприлюднених матеріалів свідчить, що йдеться про Володимира Омеляна.

«За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр... У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети», – заявили у САП.

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У червні детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Омеляну про підозру у справі про недоотримання в бюджет 30,5 млн грн через «незаконні дії» експосадовця. У серпні НАБУ завершило розслідування і відкрило матеріали слідства для ознайомлення. Сам Володимир Омелян, коментуючи раніше справу, заявив, що знизив на 20 відсотків портові збори для збільшення товарного вантажопотоку, завдяки чому морська галузь продемонструвала ріст.

Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016-2019 роках.