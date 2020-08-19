Антикорупційний суд закрив справу Омеляна про недостовірне декларування

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна про декларування недостовірної інформації через закінчення строків давності. Відповідне рішення суд ухвалив 18 серпня.

Омеляну інкримінували подання декларацій за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму 3 034 532 грн та 8 024 419 грн відповідно.

«Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим – 30 березня 2020 року. Після спливу вказаних строків обвинуваченому двічі роз’яснювалось право на звільнення від кримінальної відповідальності. Проте останній обидва рази наполягав на продовженні судового розгляду, і лише 18 серпня 2020 року звернувся до суду з відповідним клопотанням», – заявили в суді.

Щодо Омеляна відкрите ще одне кримінальне провадження. 19 червня пресслужба Національного антикорупційного бюро заявила, що ексміністру інфраструктури повідомили про підозру у вчиненні «незаконних дій», через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень. Міністр інфраструктури України 2016-2019 років відкидає звинувачення.