ДБР про обшуки в Омеляна: це справа про вбивство, ексміністр в ній не фігурує

Обшуки в будинку колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна відбувалися в межах розслідування провадження про вбивство журналіста Василя Сергієнка у 2014 році, повідомило Державне бюро розслідувань у коментарі Радіо Свобода.

«Обшуки відбувалися у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження за фактом вчинення злочинною організацією викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка. Обшуки проводили за місцями проживання одного з народних депутатів України минулих скликань, члена «Партії регіонів», – розповіли Радіо Свобода в ДБР.

Зранку 12 червня колишній міністр Володимир Омелян повідомив, що в арендований ним будинок прийшли з обшуками представники ДБР. Він розповів, що йому звинувачення не висувають, а провадження стосується колишнього власника будинку. Критик чинної влади Омелян заявив, що отримав «привіт» від президента Володимира Зеленського.

Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському Черкаської області й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур. У період із 2015 по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб. Ще двоє – у розшуку.