Омелян про обшуки: жодних звинувачень до мене немає, нічого вилучено не було

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Державне бюро розслідувань нічого не вилучало під час обшуків у його будинку.

«Обшуки в орендованому нами будинку відбулися на виконання рішення суду у рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще у 2016 році. Формально жодних звинувачень до мене немає, нічого вилучено не було», – написав Омелян.

На його думку, на такій підставі з обшуками можуть прийти до будь-кого.

«Обшук провели коректно, хоча традиційно з автоматниками. Володимире Зеленський (президент України – ред.), привіт від Вас я отримав! Мовчати не буду!» – запевнив Омелян.

Зранку колишній міністр повідомив, що до нього додому прийшли з обшуками представники ДБР. У самому бюро наразі не коментували інформацію.