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25 червня 2020, Київ 22:39
Новини | Політика

Омелян відреагував на запобіжний захід: «Зеленський, Ви гірший за Януковича»

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян відреагував на запобіжний захід, обраний щодо нього Вищим антикорупційним судом 25 червня, назвавши чинного президента України Володимира Зеленського «гіршим за Януковича».

«Головна вимога Зеленського – щоб Омелян не міг залишати будинку, в якому проживає, без дозволу суду. Ніяких зустрічей/ефірів/мітингів. Ніякої самостійної вільної позиції. Ніякого зайвого публічного коментаря. Закрити, заткнути, краще – взагалі забути. Критична позиція по відношенню до влади його відверто дратує. Масові акції протесту викликають паніку. Завал по всіх напрямах вже не прикрити роликами», – написав Омелян у фейсбуці.

Ексміністр також заявив, що «антикорупційні органи, які мали бути новими, чесними і справедливими, перетворилися на політичний інструмент і зруйнували свою репутацію, навіть її не відбудувавши».

Вищий антикорупційний суд 25 червня обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов’язання.

Також на ексміністра покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчому, прокурору, суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Строк дії обов’язків – до 19 серпня включно, йдеться в повідомленні суду.

19 червня пресслужба Національного антикорупційного бюро заявила, що ексміністру інфраструктури повідомили про підозру у вчиненні «незаконних дій», через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень.

Володимир Омелян, який був міністром інфраструктури України в період 2016–2019 років, відкидає звинувачення.

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