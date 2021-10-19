Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон щодо діяльності Нацбанку

Парламент 19 жовтня ухвалив у другому читанні закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України».

Документ підтримали 255 народних депутатів, переважно від «Слуги народу», «Голосу», депутатської групи «Довіра», проти – 24, утрималися 39 парламентарів.

Документ ініціювала група народних депутатів на чолі з головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

Він пропонує низку змін у законодавстві щодо центробанку. Зокрема, вимоги до членів Ради Нацбанку доповнені критерієм постійного проживання в Україні.

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Документ передбачає також низку змін у положеннях щодо золотовалютних резервів та співпраці регулятора з Кабінетом міністрів.

Автори законопроєкту наполягають, що він удосконалює окремі положення закону про Нацбанк в частині внутрішнього врядування «до світових стандартів та кращої практики».

Перед голосуванням народні депутати розглянули понад 700 правок від опозиційних фракцій. Документ критикували, зокрема, представники «Опозиційної платформи – За життя» та «Батьківщини». У тому числі, голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко назвала його «неконституційним».

Верховна Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні 9 вересня.