Речник Зеленського уточнив свої слова про те, що «нормандський формат» «під питанням»

Речник президента України Сергій Никифоров заявив про незмінність «нормандського формату» як майданчика для переговорів щодо припинення конфлікту на Донбасі. В оприлюдненому 8 листопада відеозверненні він уточнив свої слова, сказані в ефірі телеканалу «Дом», про те, що продовження «нормандського формату» перебуває «під великим питанням».

«Щодо вчорашнього ефіру програми «Погляд з Банкової» в частині про «нормандський формат» йшлося виключно про те, що під питанням час і рівень проведення наступних зустрічей Нормандії, сам формат – поза всякими питаннями і сумнівами. Це безальтернативний майданчик для припинення конфлікту на сході України», – заявив Никифоров.

За його словами, Україна, Франція, Німеччина готові до контактів на рівні міністрів і лідерів найближчим часом, на відміну від Росії.

«Мої слова сьогодні підтвердив голова МЗС Росії Сергій Лавров, російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в «нормандському форматі», – сказав Никифоров.

8 листопада Лавров заявив, що Франція запропонувала провести зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» 11 листопада, але Москва від цієї пропозиції відмовилася.

У середині жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Німеччиною та Францією готова якнайшвидше провести зустріч голів держав у «нормандському форматі».

Наприкінці жовтня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва передала партнерам свої пропозиції щодо змісту нової зустрічі в «нормандському форматі» та очікує на їхню реакцію. Крім того, додав, що «зустріч заради зустрічі нам не потрібна», і знову звинуватив Україну в небажанні врегулювати конфлікт на Донбасі.

У відповідь українське МЗС наголосило, що Україна готова спілкуватися в «нормандському форматі» без будь-яких попередніх умов. За словами українських дипломатів, Київ постійно пропонує кроки щодо досягнення миру на Донбасі, але Москва постійно їх ігнорує.

Востаннє радники керівників України, Франції, Німеччини та Росії мали онлайн-зустріч у листопаді 2020 року. До цього лідери «нормандської четвірки» зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Переговорами в «нормандському форматі» називають чотиристоронню зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо припинення збройного протистояння на Донбасі. Уперше переговори такого формату відбулися в червні 2014 року на відзначенні ювілею висадки військ союзників у Нормандії. Першими учасниками такого обговорення були тодішні президенти України та Франції Петро Порошенко та Франсуа Олланд, тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель та російський лідер Володимир Путін.