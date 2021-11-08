Вранці 8 листопада очевидці зафіксували велику колону мігрантів, яка рухалася до прикордонного КПП «Брузги-Кузниця» на білорусько-польському кордоні. За повідомленнями білоруських Telegram-каналів і деяких російські ЗМІ, колону супроводжували люди у військовій формі та з автоматами. У колоні до кількох сотень людей – серед них багато жінок та дітей. Користувачі мережі припускають, що це мігранти з Близького Сходу. Цю інформацію підтвердив Держприкордонкомітет Білорусі. Польща, Литва та Латвія влітку зіткнулися з великою міграційною кризою на кордоні з Білоруссю. Влада ЄС вважає, що до перекидання мігрантів прямо причетні білоруські силовики і оточення Олександра Лукашенка. Офіційний Мінськ будь-які зумисні дії заперечує.