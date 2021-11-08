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Сутички на білорусько-польському кордоні: мігранти намагаються потрапити у Польщу (відео)

Сутички на білорусько-польському кордоні: мігранти намагаються потрапити у Польщу (відео)
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Сутички на білорусько-польському кордоні: мігранти намагаються потрапити у Польщу (відео)

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МВС Польщі опублікувало відео сутички на білорусько-польському кордоні. Це – перша спроба великої групи нелегальних мігрантів, яка підійшла до кордону, незаконно пройти на територію Польщі. (Відео МВС Польщі, Reuters).

Вранці 8 листопада очевидці зафіксували велику колону мігрантів, яка рухалася до прикордонного КПП «Брузги-Кузниця» на білорусько-польському кордоні. За повідомленнями білоруських Telegram-каналів і деяких російські ЗМІ, колону супроводжували люди у військовій формі та з автоматами. У колоні до кількох сотень людей – серед них багато жінок та дітей. Користувачі мережі припускають, що це мігранти з Близького Сходу. Цю інформацію підтвердив Держприкордонкомітет Білорусі. Польща, Литва та Латвія влітку зіткнулися з великою міграційною кризою на кордоні з Білоруссю. Влада ЄС вважає, що до перекидання мігрантів прямо причетні білоруські силовики і оточення Олександра Лукашенка. Офіційний Мінськ будь-які зумисні дії заперечує.

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