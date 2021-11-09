Посол Грузії відмовився від зустрічі з українським омбудсменом щодо Саакашвілі – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі відмовився від зустрічі з нею, заявивши про «політичний контекст заяви МЗС України щодо Міхеїла Саакашвілі і необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії». Про це Денісова написала 9 листопада у фейсбуці.

«Під час зустрічі хотіла отримати пояснення щодо порушень права на життя та медичну допомогу й процесуальних прав громадянина України, голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, затриманого 1 жовтня 2021 року та поміщеного до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року і судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року», – написала омбудсмен.

За її словами, Саакашвілі голодує вже 40 днів, з 6 листопада відмовився від прийому ліків, вітамінів і підтримуючих препаратів.

«Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я. Вчорашні дії грузинської влади щодо примусового переведення Міхеїла до пенітенціарного медичного закладу пpи установi виконання покарань № 18 м. Глдані загострили ситуацію, яка сьогодні загрожує його життю і здоров’ю», – заявила Денісова.

Вона додала, що, за словами омбудсмена Грузії, через спротив поміщенню у заклад «Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії».

«Ув’язнені в установі № 18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Міхеїла, які чутно в його камері. Дії грузинської влади та перебування Міхеіла Саакашвілі в таких умовах є порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання», – каже омбудсмен.

Денісова також наголосила, що заклад, куди перевели Саакашвілі, не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів і лікування.

«Закликаю іноземні держави і міжнародні правозахисні організації невідкладно відреагувати на такі дії грузинської влади і висловити вимогу відновити його права. Очікую пояснень Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Грузія в Україні Георгія Закарашвілі як офіційного представника Республіки Грузія щодо фактів катувань, жорстокого поводження та порушення основоположних прав і свобод громадянина України Міхеїла Саакашвілі грузинською владою», – додала вона.

Про те, що Міхеїла Саакашвілі перевели з в’язниці у місті Руставі до лікарні пенітенціарної установи №18 у Тбілісі, 8 листопада повідомила спеціальна пенітенціарна служба Грузії.

Таке рішення, як йдеться в повідомленні, ухвалили, щоб уникнути погіршення стану здоров’я та у зв’язку з небезпекою, що зросла. «Ми надаватимемо громадськості додаткову інформацію поетапно», – йдеться у повідомленні.

До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня.

Він закликав громадян піти на вибори, а наступного дня зібратися на акцію у Тбілісі. Проте 1 жовтня його затримали на підставі раніше відкритих кримінальних справ. Одразу після арешту політик оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу – сфальшованими. Його лікарі заявляють про погіршення стану політика внаслідок голодування.