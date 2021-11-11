ЄСПЛ закликав Саакашвілі припинити голодування

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) надіслав сторонам своє рішення за позовом «Саакашвілі проти Грузії» щодо запиту про застосування тимчасового заходу. Рішення Європейського суду викликало різні оцінки у Грузії – і в уряді, і в опозиції по-своєму ставлять акценти, пише агентство «Новини-Грузія».

«Суд з метою дотримання інтересів сторін та належного ведення справи вирішив закликати заявника (Міхеїла Саакашвілі) припинити голодування. Суд також вирішив, що уряд повинен повідомити йому (суду) про нинішній стан здоровʼя апліканта (так само, як і про проведене в тюремній лікарні медичне лікування) та повинен забезпечити його безпеку під час перебування у вʼязниці та відповідне медичне лікування/обслуговування в період після припинення голодування», – йдеться у документі.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Страсбурзький суд не задовольнив позов Саакашвілі, в якому він вимагав переведення до цивільної клініки.

«Європейський суд повідомив уряду Грузії в листі від 10 листопада 2021 року, що в цей день адвокати Саакашвілі звернулися до суду з такою вимогою: негайно перевести Михайла Саакашвілі з лікувальної установи №18 (де, за твердженням позивачів, не захищена відповідним чином безпека) до багатопрофільної цивільної клініки. Страсбурзький суд не задовольнив цю вимогу позивачів і замість переведення до цивільної клініки закликав позивача припинити голодування. Уряд Грузії до 24 листопада 2021 року має надати Європейському суду інформацію про стан здоровʼя та безпеку позивача», – пояснив Брегадзе у фейсбуці.

Один із адвокатів Саакашвілі, Ніка Гварамія, провів брифінг, на якому звернув увагу, що Страсбурзький суд задовольнив вимогу адвокатів Саакашвілі щодо застосування тимчасових заходів.

«Справі Міхеїла Саакашвілі надано пріоритет, сторонам дали певний термін для внесення позову. Розгляд справи відбудеться швидко. Вимога вжити тимчасовий захід була задоволена. Суд закликає Міхеїла Саакашвілі припинити голодування, проте цим фактом визнає, що Саакашвілі голодує», – сказав Гварамія.

За його словами, суд доручив владі Грузії негайно поінформувати про сьогоднішні заходи та надати детальну інформацію щодо тих медичних процедур, які були проведені у тюремній установі.

«Суд зобовʼязав уряд гарантувати безпеку та лікування увʼязненого, а також нагадав, що вони зобовʼязані на найвищому рівні забезпечити адекватне лікування та безпеку в тому випадку, якщо Саакашвілі припинить голодування. Нам доручено надати інформацію Страсбурзькому суду. Суд нагадує владі, що будь-яке порушення цього розпорядження з їхнього боку вважатиметься порушенням Конвенції», – додав Гварамія.

«Звичайно ж, ми б віддали перевагу прямій вказівці на переведення Саакашвілі до цивільної клініки, проте такі речі на практиці так не відбуваються. Ми досягли головного – Страсбурзький суд визнав, що Саакашвілі голодує і зобовʼязав уряд стежити за тим, щоб навіть волосина не впала з голови Саакашвілі», – наголосив Гварамія.

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в увʼязненні з 1 жовтня і відтоді не припиняє голодування, в ЄСПЛ представляли адвокати Тамта Мурадашвілі, Димитрій Садзаглішвілі та Бека Басілая. Термін для надання додаткової інформації сторонам встановлено до 24 листопада 2021 року.