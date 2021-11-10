Грузія: у день запланованого над Саакашвілі суду опозиція анонсувала акції протесту

Грузинська опозиція у середу проведе кілька акцій протесту в Тбілісі у день запланованого засідання суду щодо експрезидента Грузії, нині громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Як заявив голова «Єдиного національного руху» Ніка Мелія, акції відбудуться перед Міністерством юстиції, біля будівлі Служби державної безпеки та Міністерства охорони здоров’я.

Сьогодні Тбіліський міський суд має провести засідання у справі Саакашвілі. Очікується, що слухатимуть справу про розгін опозиційного мітингу в листопаді 2007 року і погром силовиків у телекомпанії «Імеді». За попередніми даними, засідання має розпочатися о 13:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом), чи буде там присутній сам політик, нині госпіталізований, достеменно невідомо. У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах.