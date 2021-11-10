Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Грузія: у день запланованого над Саакашвілі суду опозиція анонсувала акції протесту

Сьогодні Тбіліський міський суд має провести засідання у справі Саакашвілі

Грузинська опозиція у середу проведе кілька акцій протесту в Тбілісі у день запланованого засідання суду щодо експрезидента Грузії, нині громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Як заявив голова «Єдиного національного руху» Ніка Мелія, акції відбудуться перед Міністерством юстиції, біля будівлі Служби державної безпеки та Міністерства охорони здоров’я.

Поліція перед Міністерством юстиції в очікуванні мітингу опозиції, Тбілісі, Грузія, 10 листопада 2021 року
Поліція перед Міністерством юстиції в очікуванні мітингу опозиції, Тбілісі, Грузія, 10 листопада 2021 року

Сьогодні Тбіліський міський суд має провести засідання у справі Саакашвілі. Очікується, що слухатимуть справу про розгін опозиційного мітингу в листопаді 2007 року і погром силовиків у телекомпанії «Імеді». За попередніми даними, засідання має розпочатися о 13:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом), чи буде там присутній сам політик, нині госпіталізований, достеменно невідомо. У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG