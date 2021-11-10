Суд над Саакашвілі продовжиться 29 листопада

Судовий процес над колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі у справі про розгін мітингу опозиції в листопаді 2007 року та про погром у телекомпанії «Імеді» продовжиться 29 листопада, передає грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Сьогодні Тбіліський міський суд анулював запобіжний захід у вигляді арешту щодо Саакашвілі у цій справі. Суддя пояснила, що суд не бачить необхідності використання арешту щодо Саакашвілі – політик уже відбуває термін у в’язниці за двома іншими справами.

Суд при цьому заочно залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту щодо двох інших фігурантів цієї справи – Зураба Адеїшвілі (колишній генпрокурор) і Давида Кезерашвілі (колишній міністр оборони). Обидва перебувають у розшуку.

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Раніше адвокати Саакашвілі вимагали від суду доставити політика до зали засідань, заявивши, що інакше «суд не може бути справедливим».

У Пенітенціарній службі, у свою чергу, заявили, що «позбавлені можливості представити обвинуваченого/засудженого Саакашвілі в тбіліському міському суді». У відомстві кажуть, що ухвалили рішення через стан здоров’я політика, а також нещодавню заяву Служби державної безпеки, яка припустила, що прихильники експрезидента можуть перешкодити його переведенню до іншої в’язниці чи клініки.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся на батьківщину та був заарештований у Тбілісі 1 жовтня на підставі раніше відкритих кримінальних справ. Одразу після арешту політик оголосив голодування.

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У Грузії Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу – сфальшованими. Його лікарі заявляють про погіршення стану політика внаслідок голодування.