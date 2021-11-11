Омбудсмен Денісова заявляє про катування Саакашвілі в Грузії

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає, що оприлюднене владою Грузії відео із колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі свідчить про катування та жорстоке поводження із ним.

«Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеїлом, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Неправомірними діями представників Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушено статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання», – написала омбудсмен.

Денісова закликала Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані.

11 листопада пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання. Також стало публічним відео, датоване 8 листопада, коли Саакашвілі перевозили до лікарні.