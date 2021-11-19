У МЗС занепокоєні погіршенням стану Саакашвілі

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що стурбовані погіршенням стану здоров’я Міхеїла Саакашвілі, якого утримують у лікарні пенітенціарного закладу № 18 у Глдані в Грузії.

«Українська сторона поновлює звернення до грузинської влади забезпечити громадянина України Міхеїла Саакашвілі належною медичною опікою, зокрема перевести його в багатопрофільний медичний заклад для надання невідкладної допомоги», – йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що дипломати посольства України в Грузії очікують на погодження їхнього запиту, щоб 19 листопада відвідати Саакашвілі, взаємодіють із адвокатами і правозахисниками, підтримують регулярний зв'язок із родичами.

Напередодні лікар-реаніматолог Гуліко Кіліптарі повідомила, що експрезидент Грузії, український громадянин і посадовець Міхеїл Саакашвілі 18 листопада ненадовго знепритомнів у тюремній лікарні.

«За допомогою незначних реанімаційних заходів його стан стабілізувався», – повідомила лікар.

Раніше адвокат Саакашвілі Бека Басілая розповів, що політик, який голодує 49-й день, знепритомнів під час зустрічі з адвокатами.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше заявила, що стан Саакашвілі критичний, і для збереження життя його треба перевести з медзакладу в’язниці до справжньої лікарні.

У Грузії Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання від розпочав голодування.

Європейський суд із прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування, наголосивши при цьому, що влада Грузії має забезпечити відповідне медичне лікування ув’язненого, зокрема, в процесі реабілітації. Саакашвілі врахував заклик ЄСПЛ і пообіцяв припинити голодування одразу після переведення до приватної клініки, яку буде підібрано консиліумом лікарів.