У Грузії створено спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров’я Саакашвілі – омбудсмен

У Грузії створено спеціальну комісію лікарів для перевірки стану здоров’я експрезидента Грузії, українського громадянина і посадовця Міхеїла Саакашвілі, повідомила у фейсбуці Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за підсумками зустрічі з народним захисником Грузії Ніно Ломджарією.

«Народний захисник Грузії повідомила про створення спеціалізованої комісії висококваліфікованих лікарів різних профілів, які одержали від неї доручення на відвідування медзакладу в’язниці № 18. Сьогодні вони розпочнуть перевірку стану здоров’я Міхеїла, надання йому належного лікування, вивчать можливості медзакладу щодо забезпечення здоров’я голодуючих», – написала Денісова.

Як зазначила омбудсмен, вже завтра можна очікувати на перші висновки лікарів.

16 листопада Денісовій не дозволили відвідати Саакашвілі в тюремній лікарні. У Мін’юсті Грузії пояснили такі дії тим, що зараз до нього допускаються лише ті відвідувачі, які передбачені кодексом Грузії «про взяття під варту».

У Грузії Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. До Грузії з України Саакашвілі повернувся 29 вересня – перед виборами до органів місцевого самоврядування, що відбулися 2 жовтня. Незабаром після затримання від розпочав голодування.

Європейський суд із прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування, наголосивши при цьому, що влада Грузії має забезпечити відповідне медичне лікування ув’язненого, зокрема, в процесі реабілітації. Саакашвілі врахував заклик ЄСПЛ і пообіцяв припинити голодування одразу після переведення до приватної клініки, яку буде підібрано консиліумом лікарів.